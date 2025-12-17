Tra i profili accostati all'Inter per la fascia destra c'è anche Brooke Norton-Cuffy, esterno classe 2004 del Genoa. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così del futuro dell'ex Arsenal:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Norton-Cuffy nel mirino dell’Inter? Moretto: “Ecco la situazione. E mi dicono che…”
calciomercato
Norton-Cuffy nel mirino dell’Inter? Moretto: “Ecco la situazione. E mi dicono che…”
Brooke Norton Cuffy è uno dei nomi accostati all'Inter per la fascia destra, viste le condizioni fisiche di Dumfries
"Si sta parlando molto in queste ore di Norton Cuffy, classe 2004 che sta facendo molto bene al Genoa. Si parla molto in chiave Inter ma quello che vi posso dire è che mi dicono che ci possano essere diversi club di Premier attenti al calciatore del Genoa.
E' vero che l'Inter potrebbe essere interessata, è un'informazione che vorremmo verificare un po' meglio e di cui vi parleremo in caso di riscontri. Vi posso dire che diversi club di Premier sono pronti per arrivare su Norton Cuffy"
© RIPRODUZIONE RISERVATA