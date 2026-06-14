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CdS – Nottingham, offerta per Frattesi ma lui preferisce restare in Serie A: “Con l’Inter…”
Il mercato dell'Inter è già ben indirizzato tanto che ci sono diverse trattative in piedi alla voce possibili entrate ma è anche in uscita che i nerazzurri devono guardare. Il primo nome sulla lista dei partenti è Davide Frattesi:
"A proposito di intrecci di mercato, la volontà dell’Inter di rinforzare il centrocampo passa dalla necessità di vendere Frattesi. Al momento l'ex Sassuolo è colui che deve fare spazio, dopo essere finito ai margini del progetto tecnico nel primo anno di Chivu. Dopo l'interessamento di gennaio, in questi giorni il Nottingham si è rifatto vivo con l’Inter e potrebbe spingersi fino a offrire 25 milioni", si legge sul Corriere dello Sport.
"La formula andrebbe concordata tra le parti, ma l'intesa si può trovare su un prestito con obbligo di riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore è ormai pronto a cambiare aria, anche se preferirebbe restare in Serie A. D'altro canto però il Nottingham si avvicina di molto ai 30 milioni richiesti dal club nerazzurro", aggiunge poi il quotidiano.
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