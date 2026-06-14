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CdS – Nottingham, offerta per Frattesi ma lui preferisce restare in Serie A: “Con l’Inter…”

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Davide Frattesi è uno dei primi nomi sulla lista dei possibili partenti dell'Inter: c'è l'offerta del Nottingham
Matteo Pifferi Redattore 

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Il mercato dell'Inter è già ben indirizzato tanto che ci sono diverse trattative in piedi alla voce possibili entrate ma è anche in uscita che i nerazzurri devono guardare. Il primo nome sulla lista dei partenti è Davide Frattesi:

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"A proposito di intrecci di mercato, la volontà dell’Inter di rinforzare il centrocampo passa dalla necessità di vendere Frattesi. Al momento l'ex Sassuolo è colui che deve fare spazio, dopo essere finito ai margini del progetto tecnico nel primo anno di Chivu. Dopo l'interessamento di gennaio, in questi giorni il Nottingham si è rifatto vivo con l’Inter e potrebbe spingersi fino a offrire 25 milioni", si legge sul Corriere dello Sport.

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"La formula andrebbe concordata tra le parti, ma l'intesa si può trovare su un prestito con obbligo di riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore è ormai pronto a cambiare aria, anche se preferirebbe restare in Serie A. D'altro canto però il Nottingham si avvicina di molto ai 30 milioni richiesti dal club nerazzurro", aggiunge poi il quotidiano.

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