"Abbinarlo a noi è forzato". Così Beppe Marotta ha parlato di Marco Palestra e della trattativa con l'Atalanta per portarlo a Milano. Si riferiva al momento perché la trattativa procede ma non è vicina all'imminente chiusura.

A Skysport Luca Marchetti ha commentato le parole del presidente sottolineando: "Abbinarlo all'Inter non è forzato per niente perché il club sta ragionando con i bergamaschi su una prima offerta che magari dovrà essere rimodulata per andare incontro alle esigenze della società che detiene il cartellino del giocatore così come l'Atalanta dovrà accettare la corte dell'Inter tirando fuori il massimo da questa situazione".

"Ci sono altri club interessati, tra cui il City. Quindi l'Atalanta sa che può tenere alto il prezzo comunque l'Inter è partita da un 40 + 5 di bonus ed è disposta a salire. È una trattativa diversa rispetto a quella che abbiamo visto lo scorso anno con Lookman. C'era un muro alto disposto dall'Atalanta e una disponibilità dell'Inter molto rigida. Le parti sono inclini in questo caso a voler chiudere l'affare e Palestra, nonostante possa giocare all'estero, preferisce giocare in Italia e ritiene che l'Inter possa essere lo step giusto per la sua carriera", ha aggiunto il giornalista.