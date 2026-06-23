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Palestra, CorSera: “Inter pronta a cambiare l’offerta all’Atalanta: i dettagli”

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La trattativa per Marco Palestra entra nelle battute finali e l'Inter spera di chiudere a breve: le ultimissime
Matteo Pifferi Redattore 

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"La trattativa per Marco Palestra entra nelle battute finali. Dopo il rilancio della scorsa settimana da 45 milioni più cinque di bonus, l’Inter è pronta a chiudere l’affare dell’estate". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla trattativa tra Inter e Atalanta per Palestra, non lontana dalla chiusura.

Inter Palestra

"L’esterno dell’Atalanta, nel mirino anche delle big inglesi, vuole solo l’Inter e sta per essere accontentato. L’agente Alessandro Lucci è già arrivato a Milano, la sensazione è che dopo il contatto già avvenuto ieri a Roma alle elezioni federali fra il presidente nerazzurro Beppe Marotta e l’ad dei bergamaschi Luca Percassi, sia alle porte un nuovo incontro", aggiunge poi il quotidiano.

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L'Inter è pronta a migliorare la propria offerta: nessuna contropartita, nessuna percentuale sulla futura rivendita ma Ausilio e Marotta sono pronti ad aumentare e rimodulare i bonus per arrivare a 52 mln totali.

 

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