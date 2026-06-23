"La trattativa per Marco Palestra entra nelle battute finali. Dopo il rilancio della scorsa settimana da 45 milioni più cinque di bonus, l’Inter è pronta a chiudere l’affare dell’estate". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla trattativa tra Inter e Atalanta per Palestra , non lontana dalla chiusura.

"L’esterno dell’Atalanta, nel mirino anche delle big inglesi, vuole solo l’Inter e sta per essere accontentato. L’agente Alessandro Lucci è già arrivato a Milano, la sensazione è che dopo il contatto già avvenuto ieri a Roma alle elezioni federali fra il presidente nerazzurro Beppe Marotta e l’ad dei bergamaschi Luca Percassi, sia alle porte un nuovo incontro", aggiunge poi il quotidiano.