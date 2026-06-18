Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sull'affare Palestra-Inter dopo l'incontro avvenuto in mattinata tra i due club

Matteo Pifferi Redattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 20:13)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sull'affare Palestra-Inter: "Marco Palestra sempre più vicino all'Inter. L'incontro è stato descritto come molto positivo da tutte le parti in causa. Perché un incontro e non un'offerta scritta? L'obiettivo è anche quello di cercare di distendere la situazione tra i due club dopo quello che è successo un anno fa con Lookman, tra offerte ufficiali respinte, nessuna risposta dell'Atalanta sul prezzo.

Ci sono stati momenti di tensione, anche un comunicato di Lookman, fino alla rottura definitiva tra i due club. Già negli ultimi mesi Inter e Atalanta hanno nettamente ammorbidito i rapporti, questo incontro è anche un modo per cercare di calmare definitivamente le acque per arrivare ad una soluzione positiva per tutti. Palestra vuole l'Inter, lo raccontiamo da settimane, all'Inter ha dato un canale prioritario. Non risulta che abbia detto no a top club, ha detto no al Newcastle ma non ha dato risposte definitive ad altri top club inglesi. Palestra sta dando un canale preferenziale molto netto all'Inter, non solo Palestra ma anche i suoi agenti. La volontà del giocatore e di chi lo assiste è di portarlo all'Inter per il progetto tecnico, per il modulo, per la Champions League. L'accordo tra l'Inter e Palestra c'è, il contratto è pronto.

L'offerta dell'Inter è di 45 mln fissi più 5 di bonus, alcuni facili, altri più difficili. L'offerta tocca i 50 mln di euro ma in questo momento l'Atalanta vuole un po' di più. Inter e Atalanta non si sono strette la mano per chiudere Palestra oggi, serviranno altri incontri ma la sensazione è positiva da parte dell'Inter perché l'Atalanta ha lasciato un'apertura per parlarsi per trovare la soluzione definitiva. Abbiamo sempre raccontato del City, del gradimento di Maresca per Palestra, si è parlato anche di Arsenal ma mi risulta che negli ultimi giorni si è mossa per informarsi su Palestra è stata il Chelsea, che ha fatto valutazioni serie ma senza procedere con offerte ufficiali perché il giocatore dà la priorità all'Inter.

Il Chelsea è al corrente che Palestra vuole restare in Italia e andare all'Inter e giocare la Champions, da vedere se si troveranno gli accordi economici. Il Chelsea è spettatore, al momento osserva, Palestra dà una corsia importante all'Inter e per questo l'Inter è in netto vantaggio su tutte le altre. Chi sta spingendo tanto per Palestra, da dietro le quinte, è Chivu che oggi ha firmato il rinnovo fino al 2028 con adeguamento di stipendio. Palestra è un obiettivo voluto, approvato e deciso anche con Chivu"