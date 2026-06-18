Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra: Sky Sport parla anche di cifre e tempi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra , dopo l'incontro, molto positivo, avvenuto questa mattina a Milano:

"L'Atalanta non si è mossa dal voler vedere, bonus compresi, il 5 davanti. L'Inter ha compreso la richiesta dell'Atalanta, ha formulato un'offerta, con bonus compresi, sfiora i 50 mln, non arriva alla cifra rotonda, l'Atalanta vorrebbe un piccolo sforzo in più. E ci sarà poi da discutere sulla natura dei bonus ma l'incontro è stato definitivo produttivo.