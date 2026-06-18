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calciomercato
Sky – Palestra all’Inter, i tempi della chiusura. Percentuale e bonus: ecco i dettagli
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra, dopo l'incontro, molto positivo, avvenuto questa mattina a Milano:
"L'Atalanta non si è mossa dal voler vedere, bonus compresi, il 5 davanti. L'Inter ha compreso la richiesta dell'Atalanta, ha formulato un'offerta, con bonus compresi, sfiora i 50 mln, non arriva alla cifra rotonda, l'Atalanta vorrebbe un piccolo sforzo in più. E ci sarà poi da discutere sulla natura dei bonus ma l'incontro è stato definitivo produttivo.
C'è anche la forte volontà dell'Atalanta di continuare a parlare con l'Inter, sarà importante ragionare sui bonus e sulla percentuale sulla plusvalenza che l'Inter potrebbe fare in caso di cessione futura, proprio per arrivare così a 50 mln o superare anche questa cifra. Così l'Atalanta sarebbe più ben disposta a lasciar andare il giocatore. Alcuni bonus potrebbero essere legati al singolo o al rendimento di squadra. Cercare di accordarsi sulla natura di questi bonus sarà la chiave per chiudere l'operazione, noi pensiamo che già la prossima settimana ci possa esserci una controproposta di quello che si è discusso oggi
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