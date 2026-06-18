FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter SKY – INTESA VERBALE SU PALESTRA ALL’INTER: SI CHIUDE A INIZIO SETTIMANA, I DETTAGLI

calciomercato

SKY – INTESA VERBALE SU PALESTRA ALL’INTER: SI CHIUDE A INIZIO SETTIMANA, I DETTAGLI

SKY – INTESA VERBALE SU PALESTRA ALL’INTER: SI CHIUDE A INIZIO SETTIMANA, I DETTAGLI - immagine 1
Marco Palestra si avvicina sempre di più all'Inter. A confermarlo è Gianluca Di Marzio: ecco gli ultimi aggiornamenti
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Marco Palestra si avvicina sempre di più all'Inter. A confermarlo è Gianluca Di Marzio che riporta gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per l'esterno classe 2005:

SKY – INTESA VERBALE SU PALESTRA ALL’INTER: SI CHIUDE A INIZIO SETTIMANA, I DETTAGLI- immagine 2

"Palestra è un promesso sposo dell'Inter, sarà un futuro acquisto dell'Inter la settimana prossima. E' stata raggiunta un'intesa verbale tra le parti, va definita la natura dei bonus ma la notizia è che oggi i due club si sono venuti incontro anche per assecondare la volontà del giocatore.

SKY – INTESA VERBALE SU PALESTRA ALL’INTER: SI CHIUDE A INIZIO SETTIMANA, I DETTAGLI- immagine 3

Marotta e Ausilio hanno visitato stamattina gli uffici milanesi di Percassi e con Giuntoli e hanno trovato un compromesso da formalizzare settimana prossima, la cifra è di quasi 50 mln", le parole di Gianluca Di Marzio su Sky Sport durante Calciomercato L'Originale.

Leggi anche
Inter, Palestra sarebbe il secondo più costoso di sempre: resistono in 2 del vecchio calcio
Inter, Visnadi: “Provedel? Gerarchie si possono modificare. Dubbi su Martinez...

© RIPRODUZIONE RISERVATA