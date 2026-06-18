Marco Palestra si avvicina sempre di più all'Inter. A confermarlo è Gianluca Di Marzio che riporta gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per l'esterno classe 2005:

"Palestra è un promesso sposo dell'Inter, sarà un futuro acquisto dell'Inter la settimana prossima. E' stata raggiunta un'intesa verbale tra le parti, va definita la natura dei bonus ma la notizia è che oggi i due club si sono venuti incontro anche per assecondare la volontà del giocatore.

Marotta e Ausilio hanno visitato stamattina gli uffici milanesi di Percassi e con Giuntoli e hanno trovato un compromesso da formalizzare settimana prossima, la cifra è di quasi 50 mln", le parole di Gianluca Di Marzio su Sky Sport durante Calciomercato L'Originale.