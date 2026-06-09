L'esterno dell'Atalanta è nel mirino dell'Inter ma è seguito anche da alcuni top club inglesi. Intanto il sostituto è stato individuato

Andrea Della Sala Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 10:16)

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L'esterno dell'Atalanta, Marco Palestra, è nel mirino dell'Inter ma è seguito anche da alcuni top club inglesi. Intanto il sostituto è stato individuato:

"L’eventuale cessione di Marco Palestra non farà trovare impreparata l’Atalanta. La società bergamasca, come sempre, ha ben chiaro il piano da seguire per rilanciare dopo una cessione sostanziosa. Il profilo seguito e individuato è quello di Nicolò Savona. L’estate scorsa fu pagato 15 milioni dal Nottingham Forest dove ha giocato con una buona regolarità fino a gennaio. Poi un po’ di panchina e quindi l’infortunio al menisco laterale e alla cartilagine. Uno stop che lo ha costretto all’operazione e quindi a terminare in anticipo la stagione. Savona è un giocatore che il neo ds Cristiano Giuntoli conosce bene avendolo visto all’opera ai tempi della Juventus in prima persona. Ed è un profilo che incontra il gradimento di Maurizio Sarri. La riabilitazione dell’esterno ormai si sta concludendo e sarà pronto per l’avvio della nuova stagione. Ci sarà poi da affrontare il nuovo inizio con la dovuta cautela visto che non gioca una partita ufficiale dal 22 gennaio scorso quando il Nottingham Forest incrociò lo Sporting Braga in Europa League", scrive La Gazzetta dello Sport.

"In casa Atalanta tutto è sincronizzato e pertanto sotto traccia il nome di Savona esiste almeno da una decina di giorni. Perché Palestra non piace soltanto all’Inter, ma anche alle big inglesi (Arsenal, Liverpool e Manchester City) e al Real Madrid in Spagna. Dunque, pur non avendo necessità di fare cassa, l’Atalanta conosce le dinamiche di mercato. Di fronte a un’offerta congrua, aprirebbe alla possibilità di cederlo. Ma, in contemporanea, avrebbe già pronto il sostituto. Savona ha un contratto fino al 2030 con il Forest, ma si potrebbe aprire un canale con loro magari in prestito con obbligo in presenza di determinate condizioni. Dopo l’infortunio lo stesso club inglese potrebbe anche pensare di lasciarlo tornare in Italia per velocizzare il rientro in campo nel suo Paese. E la Dea sarebbe una destinazione gradita al diretto interessato", aggiunge il quotidiano.