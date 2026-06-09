“Erano fuori dal progetto, per una stagione non hanno rappresentato un problema perché sono stati protagonisti altrove, ma adesso rischiano di diventare un peso non indifferente. Sono i calciatori delle big di Serie A che hanno trascorso l'ultima stagione in prestito e che, entro il 30 giugno, dovrebbero fare rientro alla base. In totale, sommano oltre 50 milioni di ingaggi netti: ecco di chi si tratta squadra per squadra”, sottolinea il focus della rosea.