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calciomercato
Inter, Pavard in ritiro verso la nuova stagione? Gazzetta svela la vera posizione del club
Benjamin Pavard in ritiro con l’Inter di Cristian Chivu verso la nuova stagione? Arrivano aggiornamenti importanti in merito dal sito della Gazzetta dello Sport.
“Erano fuori dal progetto, per una stagione non hanno rappresentato un problema perché sono stati protagonisti altrove, ma adesso rischiano di diventare un peso non indifferente. Sono i calciatori delle big di Serie A che hanno trascorso l'ultima stagione in prestito e che, entro il 30 giugno, dovrebbero fare rientro alla base. In totale, sommano oltre 50 milioni di ingaggi netti: ecco di chi si tratta squadra per squadra”, sottolinea il focus della rosea.
E a proposito del francese, pronto a tornare dopo il prestito al Marsiglia. “Problema abbastanza relativo per i nerazzurri, perché Pavard, nonostante le cifre rilevanti, non dovrebbe neanche partire per il ritiro ed essere piazzato altrove”, si legge. Questa dunque la posizione dell’Inter: Pavard non dovrebbe essere in ritiro con la squadra.
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