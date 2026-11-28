Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del rinnovo di Hakan Calhanoglu con l'Inter
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del rinnovo di Hakan Calhanoglu con l'Inter: "L'Inter non vorrebbe arrivare alla cifra di 6 milioni, per tanti motivi. Chiaramente non ci può essere una cura dimagrante com'è stato fatto per Mkhitaryan, sono discorsi diversi.
L'Inter vuole tutelare e garantire una base a Calhanoglu senza raggiungere dei picchi eccessivi pur ritenendolo indispensabile. E' una partita aperta, entro il mese di dicembre andremo a cercare di capire la soluzione".
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