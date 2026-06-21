"Sarà la settimana di Nico Paz e vi dico: non è una provocazione il titolo che ho fatto (Paz servirebbe alla Juve, ndr), è una certezza dal mio punto di vista. Se la Juventus potesse e avesse la disponibilità, Nico Paz sarebbe perfetto perché la Juve cerca calciatori di personalità. Con tutta l'ammirazione per Bernardo Silva, li vorrei giovani piuttosto che sulla strada degli ultra-trentenni.