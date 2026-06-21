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Pedullà: “Nico Paz al centro di una guerra. Real non regala. Per parlare di Inter dovremmo…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Nico Paz, tra Como, Real Madrid e l'Inter che spera di potersi inserire:
"Sarà la settimana di Nico Paz e vi dico: non è una provocazione il titolo che ho fatto (Paz servirebbe alla Juve, ndr), è una certezza dal mio punto di vista. Se la Juventus potesse e avesse la disponibilità, Nico Paz sarebbe perfetto perché la Juve cerca calciatori di personalità. Con tutta l'ammirazione per Bernardo Silva, li vorrei giovani piuttosto che sulla strada degli ultra-trentenni.
Sarebbe un'operazione perfetta, che cambia la squadra, che ti porta fantasia, così da sgravare un po' Yildiz, così da puntare sul 4-2-3-1. Sarebbe perfetto, qualcuno l'ha anche soffiata questa cosa ma non c'è percezione di possibilità di fare un'offerta. Fidatevi se vi dico che per la Juve le cessioni sono importanti, i nomi che servono per riempire non sono compatibili. Kolo Muani sì, il portiere sì. Nico Paz sarà al centro di una "guerra" tra diversi club, giustamente lo accostano all'Inter, Nico Paz, Zanetti, la famiglia. Ma per parlare di Nico Paz all'Inter dovremmo entrare in una trattativa che è partita. Magari accadrà qualche sorpresa che al momento non c'è.
Col Como invece è da 1X2: 1, il Como ha detto "restiamo così fino all'anno prossimo", con la recompra a 10-11 milioni ma il Real non vuole. 2, il Como dice al Real di riprendere Nico Paz per poi riaverlo in prestito ma il Real Madrid non vuole fare regali. 3, il Real Madrid dice al Como di acquistarlo per almeno 50 mln, il Como 50 mln più bonus può metterli in qualsiasi momento ma c'è il discorso dei parametri UEFA da rispettare. Settimana prossima cercheremo di andare fino in fondo su questa questione"
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