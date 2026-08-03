"Diaby a gennaio è stato ad un un passo dall’Inter. L’ala francese è in uscita dal club di Gedda e sette mesi fa aveva già detto sì all’Inter. Lo rifarebbe di nuovo ma bisognerà capire se, e come, continueranno le resistenze dell’Al Ittihad". La Gazzetta dello Sport ha approfondito la questione legata al giocatore che secondo indiscrezioni provenienti dai media arabi, sarebbe di nuovo diventato un obiettivo del club nerazzurro.

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Nel pacchetto sarebbe stato inserito anche Asllani. Il senso è "l’uscita di un mediano non più nel progetto e l’arrivo del tanto atteso esterno destro. Ma non uno qualunque, bensì quel Diaby che non è mai andato via dai pensieri di Chivu per il suo essere non solo un quinto ma soprattutto un esterno d’attacco, risorsa preziosa per un allenatore che chiede alla sua squadra di diventare più aggressiva e verticale", si legge sulla rosea.

"Oltre al fatto che si muoverebbe con naturalezza anche sulla fascia opposta. Le valutazioni, di tutti i tipi, tecniche, tattiche ed economiche, sono in corso. Scelte da fare e squadra da completare", conclude il giornale sportivo.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)