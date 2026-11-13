Pio Esposito in vetrina. Si è preso la scena l'attaccante dell'Inter in Italia-Francia 3-1 di ieri e in Premier League sono già alla finestra per il cetravanti.

"Grazie al nuovo accordo sottoscritto due mesi fa, l'attaccante nerazzurro ha visto crescere il suo ingaggio sino ad una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione, che sfonda questo tetto attraverso i bonus. Una somma importante per un ragazzo di appena 21 anni ma che rischia a breve di non “bastare” se Arsenal e Manchester United, le due società che si sono già informate in passato sul suo conto, decidessero di tornare alla carica.

Getty Images

E provare a scalfire il muro dell'incedibilità opposto dall'Inter, che oggi prenderebbe in considerazione l'idea di privarsi del suo centravanti soltanto per la famosa offerta irrinunciabile. Intorno ai 100 milioni di euro", si legge su calciomercato.com.