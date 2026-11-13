Tutti pazzi per Pio Esposito dopo la doppietta realizzata ieri in Italia-Francia, decisiva per il successo degli Azzurri per 3-1. L'attaccante dell'Inter si è preso la scena proprio a San Siro, nel suo stadio. Un ruolo fondamentale per la crescita del centravanti è stato sicuramente quello di Cristian Chivu.

Ecco un retroscena su Pio che aveva svelato il Corriere dello Sport: “Il più piccolo degli Esposito (Pio, ndr), dopo aver continuato a coltivare il suo talento allo Spezia, ha visto materializzarsi davanti a sé lo scenario dei sogni: tornare all’Inter dalla porta principale. Un’ipotesi divenuta possibilità concreta proprio in virtù dell’avvicendamento in panchina che intanto si era consumato ad Appiano Gentile.

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Chivu non si è minimamente opposto all’idea. Anzi, l’ha caldeggiata fin da subito, sostenendo la società nella scelta di mollare prima Hojlund e poi Lookman. Come una mossa di lucida follia, piena di coraggio. Era convinto che quel ragazzone che aveva lasciato appena due anni prima, fosse pronto a germogliare definitivamente. L’ottimo rapporto tra i due ha agevolato l’inserimento del classe 2005 nello spogliatoio dell’Inter", spiegava il quotidiano.