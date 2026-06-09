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calciomercato
Pista Atta per l’Inter, dt Udinese boom: “Lui è un mix tra Zidane e questo top di oggi”
L’Inter ha chiesto informazioni anche per Arthur Atta nell’incontro odierno con l’Udinese. Non solo Oumar Solet dunque, ma anche il centrocampista classe 2003.
Nei giorni scorsi, il direttore tecnico del club friulano, Gianluca Nani, ha parlato così proprio di Atta: “Non voglio vendere i miei migliori giocatori, a volte siamo costretti dalla circostanza. Ha fatto un campionato straordinario.
Per me è una via di mezzo tra Bellingham e Zidane, pensate che valore gli diamo. Se dovesse rimanere sarei felicissimo. Se dovesse andare c'è un'offerta talmente importante da prenderla in considerazione. Da tempo si parla di lui. La forza nostra è di aprire gli orizzonti del mercato: aprendo il mercato di approvvigionamento e vendita hai maggiori possibilità. La storia dell'Udinese lo racconta, ci sono squadre che guardano ai nostri campionati”, ha detto in occasione del Festival della Serie A a Parma.
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