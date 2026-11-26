Si avvicina la finestra invernale di mercato e sono diversi i giocatori accostati all'Inter di Cristian Chivu. Calciomercato.com oggi fa il punto su una pista in particolare dalla Premier League:

"Il nome nuovo accostato ai nerazzurri è quello di Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 dell'Arsenal che dopo un'annata durante la quale ha avuto un ruolo importante per la vittoria della Premier League, in questa stagione sta avendo meno spazio e fatica a trovare continuità. L'Inter si era interessata già in passato a Mosquera e quando era al Valencia aveva avuto dei contatti con l'agente, ora il giocatore è stato accostato di nuovo ai nerazzurri.

La volontà è quella di ringiovanire un po' il reparto e Mosquera potrebbe diventare un'idea di mercato, ma la sensazione è che possa essere una pista percorribile più in estate che a gennaio. Il contratto dello spagnolo con l'Arsenal è in scadenza a giugno 2030, i Gunners l'hanno preso per 15 milioni nell'estate 2025 e oggi la sua valutazione è intorno ai 40. Per ora è un rumors di mercato e non ci sono stati contatti tra le parti, ma non è escluso che possa diventare un obiettivo per la difesa del 2027/28", si legge.