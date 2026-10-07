Grandissimo avvio di stagione per Lorenzo Palmisani, portiere titolare del Frosinone: le parole del presidente sull'interesse dell'Inter.
Grandissimo avvio di stagione per Lorenzo Palmisani, portiere titolare del Frosinone. In particolare, nella sfida col Como si è reso protagonista di interventi di assoluto livello. Queste le parole di presidente del club, Maurizio Stirpe, sul futuro del portiere.
Il nome del classe 2004 Palmisani è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato, per il futuro, oltre che alla Juventus. Così Stirpe a Sky sul suo futuro:
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"Io sento molti rumors, ma di richieste effettive, concrete, al di là degli osservatori che vengono a vedere le partite non ce ne sono. Queste vengono scambiate per interessi di società, ma al di là di questo non c'è niente di concreto”, ha spiegato il presidente del Frosinone su Palmisani.
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