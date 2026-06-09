A Skysport hanno parlato proprio del portiere della Lazio e della trattativa per portarlo a Milano. "L'estremo difensore ha un anno di contratto con il club biancoceleste. Ha tanta esperienza in Serie A e non solo e può farsi trovare pronto. Questo gioca a suo favore. Si cerca l'accordo con la Lazio. L'Inter è disposta a fare un piccolo investimento ma non più di tanto, anche per questo ha abbandonato piste come ad esempio quella per Vicario se avesse voluto fare un investimento importante avrebbe puntato sui Vicario e invece l'Inter ha deciso di valorizzare Josep Martinez", ha spiegato Barzaghi.