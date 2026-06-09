Da tempo il nome di Provedelè quello che si accosta all'Inter per il portiere che andrà a dare una mano a Josep Martinez promosso a primo portiere dalla prossima stagione dato l'addio di Sommer che è a fine contratto.
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Sky – Provedel, Inter disposta a piccolo investimento. Anche perché altrimenti avrebbe speso per…
Il canale satellitare parla del mercato dei nerazzurri e in particolare si sofferma sul portiere che arriverebbe per fare una mano a Josep Martinez
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A Skysport hanno parlato proprio del portiere della Lazio e della trattativa per portarlo a Milano. "L'estremo difensore ha un anno di contratto con il club biancoceleste. Ha tanta esperienza in Serie A e non solo e può farsi trovare pronto. Questo gioca a suo favore. Si cerca l'accordo con la Lazio. L'Inter è disposta a fare un piccolo investimento ma non più di tanto, anche per questo ha abbandonato piste come ad esempio quella per Vicario se avesse voluto fare un investimento importante avrebbe puntato sui Vicario e invece l'Inter ha deciso di valorizzare Josep Martinez", ha spiegato Barzaghi.
(Fonte: SS24)
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