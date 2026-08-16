Dopo l'ultima amichevole dell'Inter sono state tante e diverse le analisi sull'Inter che si appresta a cominciare la nuova stagione in Serie A. E si parla, al netto della partita con il Monza del 22 agosto di quelle che sono le novità introdotte nella squadra con il calciomercato. Spence è arrivato in questi giorni con un'accelerata del club nerazzurro sull'esterno dopo le vicende che hanno visto vicino prima Palestra, poi Khalaili, due operazioni sfumate per motivi diversi.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

SportMediaset analizza le ultime uscite nerazzurre e si sofferma anche sul mercato: "Nelle scorse annate ai nerazzurri si era spesso contestato l'avere si una rosa lunga, ma con un gap di qualità tra titolari e riserve: ecco, in una estate difficile sul mercato, Marotta e Ausilio sembrano essere riusciti a sistemare questo punto importante. Ad oggi, anche con tante assenze, Chivu ha una vasta scelta di uomini da cui attingere, su cui combinare, creare e modellare il gioco", spiega il sito sportivo.

"Basti pensare solo al pacchetto centrali: Bisseck, Bastoni, Stones, Akanji, Pavard. Un reparto di profondità sconfinata, al punto che potrebbe anche mettere la pulce all'orecchio del tecnico per sperimentare la difesa a quattro dato l'arrivo di Spence sulla destra. Si tratta solo di una ipotesi, chiaramente, ma rende l'idea. Così come in mezzo Sucic, Barella, Stankovic, Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan sono combinabili come i volti di un cubo di Rubik. Scelte, possibilità, idee: l'Inter è pronta per la nuova stagione, le avversarie sono avvertite perché i nerazzurri faranno tremendamente sul serio dal primo minuto", conclude lo stesso articolo.

(Fonte: SM)