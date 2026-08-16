Il club nerazzurro ha vissuto un'estate complicata per diversi motivi sul fronte esterno, ma ha preso Spence e la rosa offre delle ipotesi interessanti all'allenatore

Eva A. Provenzano
Spence

VIDEO / Spence manda già in delirio i tifosi dell'Inter: l'eclissi totale diventa... nerazzurra

Dopo l'ultima amichevole dell'Inter sono state tante e diverse le analisi sull'Inter che si appresta a cominciare la nuova stagione in Serie A. E si parla, al netto della partita con il Monza del 22 agosto di quelle che sono le novità introdotte nella squadra con il calciomercato. Spence è arrivato in questi giorni con un'accelerata del club nerazzurro sull'esterno dopo le vicende che hanno visto vicino prima Palestra, poi Khalaili, due operazioni sfumate per motivi diversi.

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SportMediaset analizza le ultime uscite nerazzurre e si sofferma anche sul mercato: "Nelle scorse annate ai nerazzurri si era spesso contestato l'avere si una rosa lunga, ma con un gap di qualità tra titolari e riserve: ecco, in una estate difficile sul mercato, Marotta e Ausilio sembrano essere riusciti a sistemare questo punto importante. Ad oggi, anche con tante assenze, Chivu ha una vasta scelta di uomini da cui attingere, su cui combinare, creare e modellare il gioco", spiega il sito sportivo.

Chivu

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"Basti pensare solo al pacchetto centrali: Bisseck, Bastoni, Stones, Akanji, Pavard. Un reparto di profondità sconfinata, al punto che potrebbe anche mettere la pulce all'orecchio del tecnico per sperimentare la difesa a quattro dato l'arrivo di Spence sulla destra. Si tratta solo di una ipotesi, chiaramente, ma rende l'idea. Così come in mezzo Sucic, Barella, Stankovic, Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan sono combinabili come i volti di un cubo di Rubik. Scelte, possibilità, idee: l'Inter è pronta per la nuova stagione, le avversarie sono avvertite perché i nerazzurri faranno tremendamente sul serio dal primo minuto", conclude lo stesso articolo.

(Fonte: SM)

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