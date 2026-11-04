Getty Images

Cesc Fabregas non ha mai detto no all’Inter. A svelarlo è stato Gianluca Di Marzio, che ha parlato così dell’allenatore spagnolo, accostato alla panchina nerazzurra subito dopo l’addio di Simone Inzaghi e prima dell'arrivo di Cristian Chivu.

Getty Images

"Fabregas non è mai stato vicino a lasciare il Como: la prima squadra che l'aveva contattato era stata il Bayer Leverkusen che sapeva già che Xabi Alonso sarebbe andato al Real Madrid. Poi la Roma, Fabregas aveva incontrato Ranieri. E poi l'Inter, con l'aperitivo londinese assieme a Piero Ausilio. Devo dire che a tutti Fabregas dava uno spiraglio, come a dire "parlatene con il Como, sto bene dove sono ma parlatene con loro".

Getty Images

Ma non c'è mai stata una sua forzatura per farsi liberare e il Como non ha mai avuto l'intenzione di lasciarlo partire, gli ha dato quello che chiedeva, con investimenti sul mercato e un contratto con ingaggio alto, ha avuto tutto quello che voleva per proseguire il suo percorso”, ha spiegato Di Marzio a Sky.