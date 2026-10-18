VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

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Inizio di stagione importante per Davide Frattesi con la Lazio dopo una stagione completamente in ombra con l'Inter. E stasera il classe '99 affronterà la Juventus, che ha pensato a lui per due sessioni di mercato consecutive.

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Lo spiega Tuttosport: "Lo scorso gennaio le strade erano state vicine a incrociarsi. La Juve cercava un rinforzo in mezzo al campo, Frattesi voleva lasciare l'Inter per trovare il minutaggio che gli mancava.

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In estate il nome è tornato sul tavolo, ma la richiesta nerazzurra di 30 milioni è stata giudicata troppo alta da Carnevali, che lo ritiene un figlioccio calcistico. I bianconeri hanno preferito destinare quel tesoretto ad Alajbegovic, seguendo altre priorità anche nella costruzione del centrocampo".