Un retroscena inedito sulla porta dell’Inter: era stato proposto questo nome dalla Premier League prima del colpo Provedel.
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Un retroscena inedito sulla porta dell’Inter. In estate il club nerazzurro ha deciso di dare fiducia al Pepo Martinez come titolare tra i pali, con Ivan Provedel arrivato per fare il vice. Ma ai nerazzurri era stato proposto un nome dalla Premier League.
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Non stiamo parlando né di Guglielmo Vicario né del Dibu Martinez, ma di un altro nome. “Kepa è stato offerto lo scorso aprile all’Inter, ma il club lo ha rifiutato e bocciato da mesi”. Questa la rivelazione di Fabrizio Romano sul nome di Kepa, accostato all’Inter la scorsa estate.
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