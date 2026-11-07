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Interessante retroscena di mercato svelato da Luca Marchetti a Sky Sport su un giocatore che è stato a un passo dall'Inter. Sia nell'ultima finestra estiva, che in precedenza. E non stiamo parlando né di Nico Paz né di Martin Baturina.

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Queste le parole del giornalista: “Chalobah lo voleva anche l’Inter, va al Como. Poi i nerazzurri non lo hanno fatto per un motivo: una questione di costi. La proprietà del Como è più disposta a comprare, a spendere, rispetto a Oaktree che è un fondo. L’Inter lo voleva da qualche anno Chalobah e alla fine è andato al Como”.

(Fonte: SS24)