Baccin avà tra le sue prime missioni quella di blindare il centrocampista: la richiesta del giocatore e il pensiero della società
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Il quotidiano Il Giornale parla dei rinnovi in casa Inter e si sofferma in particolare su quello di Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco ha un contratto in scadenza nel 2027 e il club nerazzurro sarebbe intenzionato a trattenerlo.
"Prove di rinnovo tra il club nerazzurro e il giocatore. Una delle prime mosse di Baccin da nuovo responsabile dell'area tecnica sarà quella di blindare il turco. Si lavora al prolungamento fino al 2029", si legge sul quotidiano.
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Distanza tra Inter e CalhanogluChe però parla anche delle difficoltà per un accordo fatto in maniera veloce e indolore: "La questione più spinosa rimane lo stipendio: il turco guadagna 6,5 milioni annui più premi e punta a mantenere queste cifre. L'Inter vorrebbe un po' abbassarle..".
(Fonte: Il Giornale)
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