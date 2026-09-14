Il quotidiano Il Giornale parla dei rinnovi in casa Inter e si sofferma in particolare su quello di Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco ha un contratto in scadenza nel 2027 e il club nerazzurro sarebbe intenzionato a trattenerlo.

"Prove di rinnovo tra il club nerazzurro e il giocatore. Una delle prime mosse di Baccin da nuovo responsabile dell'area tecnica sarà quella di blindare il turco. Si lavora al prolungamento fino al 2029", si legge sul quotidiano.

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Distanza tra Inter e Calhanoglu

Che però parla anche delle difficoltà per un accordo fatto in maniera veloce e indolore: "La questione più spinosa rimane lo stipendio: il turco guadagna 6,5 milioni annui più premi e punta a mantenere queste cifre. L'Inter vorrebbe un po' abbassarle..".

(Fonte: Il Giornale)