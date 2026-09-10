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E' cominciato il dialogo tra l'Inter e Federico Dimarco per discutere del prolungamento del contratto dell'MVP della scorsa Serie A.

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"Il suo agente Arturo Canales (assiste anche Alekasandar Stankovic e suo fratello Filip) ha incontrato a Madrid il nuovo ds Dario Baccin e l’idea sarebbe quella di un nuovo accordo (il club vanta comunque una clausola di rinnovo annuale bilaterale alle stesse cifre) ma al momento le priorità dell’Inter sarebbero altre - spiega Il Giorno.

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Previsti nei prossimi giorni confronti con i rappresentanti di Carlos Augusto e Manuel Akanji, i quali hanno il contratto in scadenza nel 2028"