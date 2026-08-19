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L'Inter e Pio Esposito, un matrimonio destinato a durare ancora a lungo: le parti hanno ormai raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, e ogni giorno è buono per l'annuncio ufficiale.

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Così scrive Tuttosport: "Ancora qualche passo, poi l'Inter e Francesco Pio Esposito potranno dirsi di nuovo sì. Pio, oltre ad aver ripagato in campo la fiducia - della società e di Cristian Chivu -, non ha mai pensato ad altro che imporsi in nerazzurro. Ora i tempi sono maturi per il rinnovo, con orizzonte al 30 giugno 2031. L'incontro a cavallo di Ferragosto tra la dirigenza interista e il suo agente, Mario Giuffredi, ha messo le basi per la fumata bianca, ormai prossima: nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti, a distanza, che hanno limato la minima distanza. Un nuovo round è possibile entro il weekend. Il vincitore del Golden Boy Italy 2025 arriverà con i bonus a circa 3,2 milioni di euro a stagione, triplicando il suo ingaggio attuale".