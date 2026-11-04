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Come anticipato da FcInter1908.it, ieri i nerazzurri hanno spedito una Pec ed esercitato la clausola unilaterale per estendere il contratto di Federico Dimarco dal 2027 al 2028. La Gazzetta dello Sport conferma le cifre: un anno in più e aumento di stipendio conseguente fino a 5,2 milioni l’anno. È il primo passo, scontato, di una partita più complessa, le parti dovranno discutere di un rinnovo vero e proprio con adeguamento tramite bonus. "Un atto di fiducia in un momento complicato, la dimostrazione che l’Inter crede in Dimarco indipendentemente da ogni calo di prestazione o rischio fisico".

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A parlare della mossa sul mancino tornato titolare ieri è stato direttamente il presidente: «Federico è un interista doc. Abbiamo esercitato la clausola concordandolo con lui, ma siamo d’accordo che allungheremo il contratto durante l’anno: lui vuole restare, anche noi lo vogliamo», ha detto Beppe Marotta.