Si avvicina la finestra invernale di mercato e i dirigenti dell'Inter sono al lavoro per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. Il direttore sportivo Dario Baccin sta pensando di anticipare un colpo già per gennaio, svela Il Giorno oggi.

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"L'Inter, numeri alla mano, ha chiuso a giugno il secondo bilancio consecutivo in attivo, nonostante una Champions finita già ai playoff (torneo in cui ieri erano di scena le Women nerazzurre, battute 3-1 in casa del Real Madrid). Si è poi gettata sul mercato per pochi e mirati colpi. Ha prelevato a parametro zero John Stones e investito una sessantina di milioni di base fissa, più relativi bonus, per Curtis Jones e Djed Spence. In più altri 3 milioni per Provedel come vice di Josep Martinez.

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Un mercato che finora ha “spostato” poco e che potrebbe vedere nuovi sbocchi a gennaio, prima ancora di giugno. La prossima sarà la prima sessione di mercato con Dario Baccin come direttore sportivo. Da qui a Natale ci sono nove partite, Supercoppa compresa, nelle quali verranno fatte determinate valutazioni. È appena tornato a disposizione Stones, le cui condizioni fisiche sono un punto interrogativo e che potrebbero portare ad acquistare un centrale anticipando i tempi rispetto all'estate. Baccin ha alcuni nomi sul taccuino", si legge. Ecco il principale nome per gennaio