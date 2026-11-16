In prestito, ma sempre nei pensieri dell’Inter. Un giocatore su tutti secondo calciomercato.com ha chance di rientrare nei piani di Cristian Chivu tra i giocatori ceduti a titolo temporaneo appunto dal club nerazzurro.

“Chi sembra avere più possibilità di ambire a rientrare nei piani di Cristian Chivu è Yanis Massolin. Il 24enne francese è passato al Cagliari a fine agosto: i rossoblù hanno sbloccato l’affare mettendo sul piatto un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni più il 10% della futura eventuale rivendita in favore dei Campioni d’Italia.

I nerazzurri, però, si sono garantiti l’opportunità di contro-riscattare il centrocampista per una cifra pari a 8.5 milioni. La dirigenza, in questi mesi, ha avuto modo di visionare spesso Massolin, la cui crescita in Sardegna sembra essersi arrestata o, quanto meno, non è proseguita come sperato dalle parti coinvolte. Il classe 2002, in particolare, ha collezionato appena 3 presenze in Serie A e 147 minuti in campo.

Dopo aver trascorso in panchina le prime tre gare dal suo sbarco nell’Isola, il transalpino era riuscito a giocare dall'inizio contro la Juventus, fornendo risposte confortanti. Nella successiva gara a Monza, invece, non è stato utilizzato mentre con il Bologna e la Roma ha raccolto complessivamente appena 87 minuti.

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Quelle, di fatto, sono state le ultime apparizioni all’interno del rettangolo di gioco di Massolin, uscito dalle rotazioni del tecnico Fabio Pisacane e non impiegato negli ultimi due match prima della sosta. Massolin, ora, cercherà di sfruttare la pausa del campionato per lavorare sotto lo sguardo del proprio allenatore e cercare di risalire nelle gerarchie”, si legge appunto su calciomercato.com.