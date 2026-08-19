Il brasiliano è ancora nel mirino della Roma che presto potrebbe incontrare il suo entourage
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L'esterno dell'Inter, Luis Henrique, continua a essere uno degli obiettivi di mercato della Roma. Presto possibili sviluppi nella trattativa.
Come spiega La Gazzetta dello Sport, "In attesa di Fofana, il ds D’Amico tiene in piedi infine la trattativa per Luis Henrique, in vantaggio sul terzino del Tottenham Destiny Udogie (che intanto ha preso tempo) per la sua versatilità. Raggiunta l’intesa di massima con l’Inter (si studierà nel dettaglio la formula del trasferimento), il club giallorosso incontrerà il giocatore e i suoi agenti per definire i termini dell’ingaggio. Un tassello, quell’alter ego di Wesley, che completerà il mosaico di Gasp nell’ottica di allestire “due squadre” con la presenza di due opzioni per ruolo".
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