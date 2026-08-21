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Il futuro di Luis Henrique potrebbe essere lontano da Milano. L'esterno brasiliano, dopo una prima stagione all'Inter non esaltante, non è considerato incedibile, e su di lui è pronta fiondarsi la Roma, club alla ricerca di rinforzi sulle fasce.

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Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Dopo l'arrivo di Mora la Roma si concentra sull'esterno basso. Il nome che mette tutti d'accordo è quello di Luis Henrique dell'Inter, con cui va trovata la quadra economica. Si può prendere a 25 milioni, ma con una formula diversa dal prestito con diritto di riscatto".