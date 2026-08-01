VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Non solo il mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Tra i giocatori destinati a salutare i nerazzurri c'è Asllani. Queste le ultime sul centrocampista albanese, riportate da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Getty Images

"È emerso che l'Atalanta vuole Kristjan Asllani, delle notizie dall'Albania. Asllani è in uscita dall'Inter, è in vendita, ma oggi con l'Atalanta non risulta esserci un discorso avanzato. Dall'Atalanta non arrivano conferme su questa notizia e in questo momento Inter-Atalanta non sono in trattativa concreta avanzata per Kristjan Asllani"