Confermate le indiscrezioni sull’interesse dell’Inter per il calciatore francese: il club nerazzurro lo ha cercato in due sessioni di mercato

Alessandro De Felice
FC Internazionale Training Session

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Moussa Diaby torna al Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha raggiunto l’accordo definitivo con i sauditi dell’Al-Ittihad per il calciatore francese classe 1999.

Diaby
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Fabrizio Romano conferma l’intesa imminente, rivelando le cifre dell’affare: “Moussa Diaby alle firme col Bayer Leverkusen. Costerà 27 milioni di euro più bonus”.

moussa diaby
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Confermate le indiscrezioni sull’interesse dell’Inter per il calciatore francese:

“Niente Italia per l’ala che l’Inter ha cercato anche in estate, oltre che a gennaio”.

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