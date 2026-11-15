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L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato di una trattativa per l'attaccante dell'Inter sfumata per la volontà del club nerazzurro di non privarsi dell'attaccante:

Frattesi è stato vicino al Nottingham, più volte, era una trattativa vicina a concludersi, l'Inter avrebbe preso Curtis Jones poi non è andata a buon fine a gennaio e Jones è arrivato in estate. Per Frattesi posso raccontare che un anno fa prime due settimane di agosto 2025 ci aveva pensato anche il Newcastle ma il discorso non è decollato.

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A proposito di Pio Esposito, non è mai stato vicino a lasciare l'Inter perché è intoccabile, ma il Newcastle è stata la squadra estera che con più forza era pronta ad arrivare e spendere tanti soldi, ma tanti tanti. Aveva preso Woltemade mettendo sul tavolo 75-80 mln. Diciamo che con cifre superiori ai 50 mln il Newcastle aveva fatto delle riflessioni su Pio Esposito, ma diciamo che poi si è scelto da parte dell'Inter di non prendere in considerazione nessuna offerta per Pio e gli ha rinnovato il contratto. Giocatore intoccabile, Esposito considera l'Inter casa sua, non c'è mai stata possibilità reale. Si era parlato di Arsenal ma non si è mai mosso, la squadra che ci aveva pensato era il Newcastle.