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Nelle ultime settimane si è parlato di un Mauro Icardi vicino a tornare all'Inter nel mercato estivo. A fare chiarezza su questa vicenda ci ha pensato l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

Volevo chiarire un paio di cose su Mauro Icardi. È vero che Icardi è stato vicino all'Inter, si è trattato con l'Inter, doveva andare all'Inter? Allora, sgombriamo un po' il campo da equivoci: ve lo dico al 101%, visto che parliamo di cose reali, non di fantasie. Icardi non è mai stato vicino all'Inter, Icardi non è mai stato vicino a partire per Milano, a firmare per l'Inter, si è sentito di tutto durante le ultime settimane, nulla di tutto ciò. Icardi non è mai stato vicino all'Inter. Icardi sarebbe tornato molto volentieri all'Inter durante l'estate, ma parliamo di estate: giugno, luglio. Icardi all'Inter sarebbe tornato super volentieri. Icardi sarebbe andato anche alla Juventus a gennaio, come Icardi avrebbe valutato altre possibilità.

Quindi attenzione: Mauro Icardi all'Inter sarebbe tornato? Sì, all'Inter sarebbe andato... alla Juventus sarebbe andato a gennaio, ma è una vicenda che finisce lì, nel senso che si è parlato di questa vicenda Icardi durante il mese di settembre, di inizio ottobre, di tutto, si è detto in queste settimane, Icardi all'Inter non è mai stato vicino. L'Inter davanti ha fatto le sue scelte ed è stato di confermare in toto il pacchetto dell'anno scorso, senza andare ad aggiungere un attaccante in più. E se anche l'Inter avesse preso una punta in più, a cui aveva pensato ad agosto, l'Inter ha fatto le valutazioni, era per una punta diversa, un giocatore di raccordo, un giocatore con caratteristiche diverse, non un 9 puro, perché l'Inter crede di averne già abbastanza i giocatori in quella posizione. Quindi, se mi chiedete: Icardi tornerebbe volentieri all'Inter? Ma da una vita Icardi tornerebbe all'Inter, così come sarebbe andato, lo ripeto, alla Juventus a gennaio. Ma Icardi all'Inter non è mai stato vicino durante questo mercato estivo, neanche quello degli svincolati di queste settimane.