Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato il pareggio di sabato tra Roma e Inter all'Olimpico

Matteo Pifferi
daniele fcinter

VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato così il pareggio tra Roma e Inter dell'Olimpico:

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"Ho sempre pensato che l'Inter fosse la squadra più forte ma, vedendo Roma-Inter, per la prima volta vedo un'avversaria all'altezza. La Roma, nel primo tempo, non solo è andata avanti 2-0 ma ha fatto anche soffrire l'Inter. Ho visto l'Inter perdere contro la Juve, con l'Udinese, il derby l'anno scorso ma erano sconfitte casuali o per delle sbavature, non c'era una squadra che ha messo sotto l'Inter come la Roma nel primo tempo.

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Diouf
Getty Images

L'Inter nel primo tempo ha avuto anche delle occasioni ma c'era la sensazione che la Roma fosse più forte fisicamente, che ripartiva meglio. Se andiamo a vedere i due gol di Koné, ci sono sbavature: Diouf sul primo gol prende ed esce, riparte in avanti e lascia un buco. Tutti se la sono presa con Bisseck ma è da solo contro tre, è un problema di Diouf e Barella. Anche nel secondo gol è Diouf che deve avvicinarsi a Koné, non gli viene in mente di fare la diagonale. Diouf sta facendo cose buone, salta l'uomo ma è nato mezzala però non è Dumfries che poi chiudeva sempre l'azione sui cross di Dimarco.

bisseck

L'Inter qualche problemino ce l'ha, se poi consideriamo la forza della Roma capisci che il duello è aperto, sono pari e non ho visto una grande superiorità dell'Inter nello scontro diretto. Io vado un po' controcorrente con il giudizio di alcuni, Bisseck è stato uno dei migliori dell'Inter. E faccio una critica sulla Roma: ho visto calare Malen e Dybala e mi aspettavo cambi in attacco, Gasperini ha tolto Koné e i difensori. Se avesse avuto più birra negli attaccanti l'avrebbe tenuta meglio e poi sul 2-2, negli ultimi minuti, è la Roma che ha rischiato improvvisamente di perdere. La Roma è la migliore accreditata a fare la rivale dell'Inter"

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