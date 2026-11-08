VIDEO / Fabregas: "Cosa dico ai giovani! Quando 3 anni fa ho preso il Como mi hanno detto che..."

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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Inter dopo la vittoria contro il Como a San Siro:

"Due parole sul Como, deludente. Anche Fabregas. D'accordo la stanchezza, il doppio impegno, un filo di presunzione, forse troppe feste per il 9-1 contro il Lens ma il Como ha deluso, aveva giocato meglio l'anno scorso contro l'Inter. Stavolta che è successo? Difficile dare le colpe al Como senza riconoscere i meriti dell'Inter.

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Perché l'Inter, finalmente, dopo aver passato una decina di partite in cui si divertiva a concedere il 2-0 ad avversarie nettamente più deboli ha fatto tesoro di quello che è successo nel derby. Se l'Inter smette di partire con l'handicap 2-0, l'Inter non ha rivali in questo campionato. L'atteggiamento, la testa, l'impegno, la grinta, la determinazione, l'approccio di questa partita contro il Como non sono minimamente paragonabili a quelli del derby o in altre esibizioni precedenti

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"Due parole su Chivu: passa un po' in secondo piano la sua importanza. Il Como di Fabregas, arriva Fabregas ma Chivu sta gestendo l'Inter anche con una capacità di tenere elevato il gioco, i risultati, gli umori dello spogliatoio, le pressioni, è da grande allenatore. Non giriamoci tanto attorno: Chivu è un grande allenatore e lo sta dimostrando di partita in partita e anche riscattando i mezzi passi falsi o i passi falsi come batoste come nel derby. Non è da tutti dopo un derby straperso presentarsi a Rotterdam, vincere 3-0, affrontare il Como e disintegrarlo con un punteggio che va ben oltre il 2-0, bravo Chivu"