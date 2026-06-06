Fabrizio Romano fa il punto della situazione sul futuro di Stankovic, riscattato ieri dall'Inter: "Due punti da chiarire"

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 16:02)

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Ieri l'Inter ha ufficializzato il controriscatto di Aleksandar Stankovic dal Bruges per 23 mln di euro, dopo averne incassati 10 la scorsa estate dal club belga. Ma il futuro del centrocampista classe 2005 all'Inter è ancora da chiarire e il punto lo fa Fabrizio Romano sul suo canale Youtube:

"Quando Marotta parla di Stankovic non chiude ad una sua partenza e la realtà è che le porte per un'eventuale partenza di Stankovic non sono chiuse. Poi magari lo saranno più avanti. Ricordiamo cosa è successo con Pio Esposito l'anno scorso, rientrava all'Inter dalla B, c'erano tante squadre interessate e a Pio è bastato poco per dimostrare di essere da Inter. Vedremo se il percorso di Stankovic sarà simile. Giusto per chiarire un po' di cose: punto primo, il giocatore vuole restare all'Inter e ce la metterà tutta.

Punto secondo, Stankovic non accetterà qualsiasi offerta. Quando si dice che ci saranno offerte importanti per Stankovic, l'Inter è al corrente da mesi che ci sono squadre che si muovono per Stankovic e per questo non chiude le porte. Se queste offerte diventassero ufficiali, sui 38-40 mln diventerebbe difficile resistere. Ma il Brentford di turno, che lo aveva cercato qualche mese fa, da quanto mi risulta Stankovic non lo accetta. Preferisce restare all'Inter, giocarsela anche senza il posto garantito. Se arrivasse un'altra squadra con ambizioni diverse, lo scenario può cambiare. Quando Marotta parla di Stankovic non sono dichiarazioni per la stampa per dribblare ma è la realtà, oggi l'Inter mantiene aperto il futuro del calciatore che non vuol dire che vada via sicuramente ma è una possibilità"