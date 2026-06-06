Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Curtis Jones-Inter e su Stankovic

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno - 14:53

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Curtis Jones-Inter e su Stankovic, il cui futuro è ancora in bilico:

"Chiesa ha confermato l'interesse dell'Inter per Curtis Jones, a livello di dichiarazioni pubbliche nessuno aveva nominato Jones. Si è parlato tanto di Palestra e altri giocatori ma di Jones si è parlato poco. Ieri abbiamo fatto un video per spiegare che c'è un bel po' di distanza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Liverpool ma che l'operazione è ancora viva, continua, ci sono distanze, ci sono accordi ancora da trovare lato giocatore ma resta viva.

Curtis Jones ci sta pensando, già a gennaio ha dato un'apertura totale all'Inter. Non facciamo paragoni ma chi è vicino a Curtis Jones immagina un percorso alla McTominay, partire dalla Premier dove non sei una stella ma un buon giocatore e arrivare in Italia e avere un impatto da top player, questo è quello che Jones si augura. La richiesta del Liverpool è 30 mln più bonus e percentuale sulla rivendita, l'Inter parte da 20 mln, quindi c'è ancora da lavorare"

"Quando Marotta parla di Stankovic non chiude ad una sua partenza e la realtà è che le porte per un'eventuale partenza di Stankovic non sono chiuse. Poi magari lo saranno più avanti. Ricordiamo cosa è successo con Pio Esposito l'anno scorso, rientrava all'Inter dalla B, c'erano tante squadre interessate e a Pio è bastato poco per dimostrare di essere da Inter. Vedremo se il percorso di Stankovic sarà simile. Giusto per chiarire un po' di cose: punto primo, Stankovic vuole restare all'Inter e ce la metterà tutta.

Punto secondo, Stankovic non accetterà qualsiasi offerta. Quando si dice che ci saranno offerte importanti per Stankovic, l'Inter è al corrente da mesi che ci sono squadre che si muovono per Stankovic e per questo non chiude le porte. Se queste offerte diventassero ufficiali, sui 38-40 mln diventerebbe difficile resistere. Ma il Brentford di turno, che lo aveva cercato qualche mese fa, da quanto mi risulta Stankovic non lo accetta. Preferisce restare all'Inter, giocarsela anche senza il posto garantito. Se arrivasse un'altra squadra con ambizioni diverse, lo scenario può cambiare. Quando Marotta parla di Stankovic non sono dichiarazioni per la stampa per dribblare ma è la realtà, oggi l'Inter mantiene aperto il futuro di Stankovic che non vuol dire che vada via sicuramente ma è una possibilità"