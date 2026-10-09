Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Del momento e del futuro di Sucic ha parlato anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Queste le ultime secondo l'esperto di calciomercato:

Cosa succede riguardo a Sucic? Qualche giorno fa Zvone Boban, che conosce Sucic come pochi, conosce i talenti croati e non solo, direi, come pochi, ha espresso una sua opinione, un parere. Boban ha detto a grandi linee: un giocatore come Sucic non può avere così scarso minutaggio, altrimenti diventa automatico guardarsi attorno. Insomma un discorso legato al minutaggio di Sucic. Pochi giorni dopo, dopo l'ultima partita con la Croazia, è stato chiesto in zona mista a Sucic cosa pensasse della questione minutaggio, visto che sta giocando poco, almeno in questo inizio di stagione all'Inter, e Sucic ha detto: Vedremo tra due-tre mesi, non rispondo adesso, vediamo tra due-tre mesi. Si parla, chiaramente, anche molto della questione Sucic: Sucic può andare via, Sucic vuole a gennaio, qualcuno parla di prestiti, qualcuno parla di cessioni, si è parlato di tutto e di più. Vi dico quello che risulta a me, ragazzi, sulla vicenda Sucic.

Getty Images

A me risulta: primo, che Sucic dà quella risposta, e questo posso dirvelo da persone proprio dell'entourage, persone vicino al giocatore: Sucic dà quella risposta come a dire: voi dite ora che non sto giocando tanto, è stato un inizio di stagione con poche partite, non è praticamente iniziata la Champions, a parte una contro il Real Madrid in cui tra l'altro Sucic entra nel secondo tempo, ma la risposta di Susic è un: vedrete tra due-tre mesi quanto avrò giocato, perché Sucic è convinto di riuscire a trovare spazio nell'Inter già dai prossimi giorni, settimane. Quindi Sucic in questo momento, da quanto mi risulta, non è preoccupato, anzi è determinato a giocarsi il posto. LInter, e quando dico Inter dico non soltanto chi all'Inter ha fatto da ragazzo, che è stato il direttore Piero Ausilio che ci ha puntato molto, ma anche chi oggi fa il direttore sportivo dell'Inter, Dario Baccin sta parlando e ha già chiamato gli agenti di Petar Sucic per parlare del rinnovo del contratto.

Quindi l'Inter non si è dimenticata di Susic. È chiaro che l'Inter in questo momento ha delle urgenze: il rinnovo di Carlos Augusto, prima possibile, il rinnovo anche di Hakan Calhanoglu, da chiarire, anche Federico Dimarco tra le vicende su cui andare a fare chiarezza. Insomma, ha dei contratti da andare a definire quanto prima l'Inter. Sucic è a scadenza 2030, quindi non si va di fretta, ma l'Inter non si è dimenticata di Susic, perché quando lo ha preso gli ha fatto un contratto in linea con la cifra pagata alla Dinamo Zagabria, senza andare a rompere gli equilibri di spogliatoio su uno stipendio di un ragazzo che arrivava dalla Croazia, ma l'Inter non ha dimenticato il valore di Sucic, anzi l'Inter ha già chiamato il ragazzo e chi gli sta vicino per dire: sediamoci, torniamo a parlare molto presto anche di contratto. Quindi Sucic non ha fatto partire in nessun caso, ma soprattutto l'Inter è anche pronta a parlare di contratto. Questo è lo scenario ad oggi, inizio ottobre. Poi è chiaro, se da qui ai prossimi mesi, non credo proprio, c'è una vicenda per gennaio, da qui all'estate Sucic non dovesse giocare tanto, a quel punto chiaramente può diventare diverso, ma oggi Sucic non ha fatto scattare alcun tipo di allarme. Ci tengo a dirlo, perché forse sono vicende che vengono un po' ingigantite a volte anche su altre squadre durante le soste, ma poi bisogna rifarsi alla realtà.