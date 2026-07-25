"Sfumato un obiettivo, se ne presenta un altro. Il muro del Tottenham per Djed Spence, che non lascerà Londra per meno di 50 milioni di euro, sta spingendo l'Inter a virare su un altro calciatore degli Spurs, in uscita in virtù della rottura con i tifosi nell'ultima stagione".

Il quotidiano Libero riporta l'interesse del club nerazzurro per il difensore argentino Cristian Romero emerso dopo i contatti per Spence e la richiesta degli inglesi che si sono attestate sui 50 mln.

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"L'operazione non si preannuncia facile e a livello di cifre non si discosterebbe più di tanto dalla richiesta per l'esterno inglese", spiega Libero. Insomma, anche per l'ex calciatore di Genoa e Atalanta si parla di una valutazione di circa 50 mln di euro. "Ma dopo qualche cessione l'Inter potrebbe affondare il colpo. Per convincere il giocatore Marotta e Ausilio avrebbero pronta una bozza di contratto per cinque anni", si legge sullo stesso giornale.

Lontanissimo ormai Chalobah. "Il Como ha presentato la sua offerta per portare Chalobah sul Lario: al Chelsea andrebbero 26 milioni di euro di parte fissa più altri 5 di bonus legati a risultati di squadra e prestazioni del difensore. Con il giocatore c'è già un accodo da tempo. Atteso ora il sì dei Blues", conclude il quotidiano.

(Fonte: Libero)