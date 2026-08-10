Sebastiano Esposito è diventato uno dei casi dell'estate. L'Inter guarda con attenzione alla situazione del suo ex attaccante perché detiene sul suo cartellino una percentuale del 40% sulla futura rivendita. Dopo la rottura con il Cagliari sembra sempre più probabile la sua cessione, ma non sarà facile. Perché il club sardo ha fissato un prezzo di 20 mln per l'attaccante.

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"Diventa difficile immaginare una trattabilità, visto come si sono esasperati gli animi. Poi è chiaro che il mercato stesso suggerisce assestamenti, se la situazione si protrarrà dopo Ferragosto la quotazione potrebbe calare a 15-18. C’è anche l’Hull City. L’Inter ha senpre il 40 per cento sulla rivendita", scrive il Corriere dello Sport a proposito del giocatore e del suo futuro.

Sul calciatore ci sono anche Atalanta e Como che potrebbe aver bisogno di un attaccante con Morata che potrebbe finire all'Atlanta United.

(Fonte: CdS)