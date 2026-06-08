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Sky – Palestra, l’Atalanta alza ancora il prezzo: la nuova cifra! Inter avanti tutta per…

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Tra i nomi seguiti dall'Inter per sistemare la squadra di Chivu ci sono il portiere della Lazio e l'esterno dell'Atalanta. Gli aggiornamenti
Andrea Della Sala Redattore 

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Tra i nomi seguiti dall'Inter per sistemare la squadra di Chivu ci sono il portiere della Lazio Provedel e l'esterno dell'Atalanta Palestra. Gli aggiornamenti sulle due trattative secondo quanto riporta Sky Sport:

Inter Provedel
Getty Images

Continua a essere Provedel il nome per la porta come vice Martinez. In standby la situazione relativa a Palestra, non ci sono stati altri contatti. Da capire se la trattativa verrà approfondita più avanti oppure si potrà sbloccare nel breve, La distanza è ancora ampia, l'Atalanta chiede ancora di più: il club bergamasco vuole 55 mln per l'esterno. 

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