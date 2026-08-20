Ieri, Skysports Uk, mentre in Italia si parlava di acquisto definito sottolineava che l'accordo per Curtis Jones tra Inter e Liverpool non era ancora chiuso. Questa mattina sul sito del canale satellitare, versione inglese, si legge che nella tarda serata di ieri è stato raggiunto un accordo definitivo per 35 mln di euro.

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E si aggiunge che giocatore ha ottenuto il permesso di viaggiare alla volta di Milano per sottoporsi alle visite mediche. "Il trasferimento di Jones all'Inter porrà fine alla sua militanza di 16 anni nel Liverpool, club in cui era entrato all'età di nove anni. Dopo aver esordito in prima squadra con il Liverpool nella stagione 2018-19, Jones ha collezionato 228 presenze con il club, segnando 22 gol. Il venticinquenne è anche il terzo nazionale inglese a trasferirsi all'Inter in questa sessione di mercato, dopo John Stones e Djed Spence. Ad Anfield ha vinto due titoli di Premier League, due Coppe di Lega, la Coppa del Mondo per club e la FA Cup, oltre ad essere arrivato secondo in Champions League nel 2022", scrive del giocatore il sito inglese.

Non solo Skysports, anche ESPN scrive di un affare chiuso nella tarda serata di ieri tra i due club e una cifra di 35 mln totali, 30 per la base fissa e 5 di bonus.

(Fonte: skysports.com)