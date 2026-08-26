VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

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Succederà ancora qualcosa in entrata nel mercato per l'Inter? Secondo Orazio Accomando, presente negli studi di Sport Mediaset, potrebbe dipendere da quello che sarà il futuro di Luis Henrique. Qui l'aggiornamento sul brasiliano:

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"Il rebus rimane Luis Henrique. L'Inter continua a chiedere 30 milioni e da quello che ci risulta la permanenza è più probabile di un addio a questo punto del mercato. La Roma, che aveva sondato il giocatore, rischia di vedere sfumare Oosterwolde per complicazioni sulle visite mediche. I giallorossi stanno approfondendo la questione, prima di capire se fargli firmare il contratto oppure no. Luis Henrique non sembra alla portata per una questione economica, ma rimane una pista da monitorare".