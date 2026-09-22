VIDEO FCIN1908 / Ausilio: “Mai fatto nulla con Nico Paz, ecco perché! Su Solet e Chalobah…”

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Oumar Solet ha saltato la recente sfida tra Inter e Udinese di San Siro per infortunio, ma in estate è stato davvero vicino a diventare un giocatore nerazzurro. Perché il club nerazzurro alla fine non ha chiuso? Ecco tutta la verità sul difensore dell'Udinese.

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“Perché Solet non è andato all’Inter in estate? Per una questione di prezzo, l’Udinese i suoi gioielli se li fa pagare tanto e lui valeva oltre 30 milioni, e l’Inter poi non ha investito su quel profilo in difesa. Era una possibilità di inizio mercato e l’Inter poi ha lasciato stare”, ha svelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport al termine della finestra estiva di mercato.