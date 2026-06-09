"L'Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo. In questo senso, i nerazzurri stanno proseguendo nei dialoghi per Oumar Solet". Così Gianluca di Marzio sul suo sito racconta dell'incontro di oggi tra l'Inter e l'Udinese che c'è stato a Milano.

"Nella giornata di oggi, martedì 9 giugno, ci sono stati dei contatti con gli agenti del difensore francese. L'Udinese parte da una richiesta di 25 milioni per lasciarlo partire, ma la sensazione è che un'intesa possa essere raggiunta attorno ai 20", ha spiegato il sito del giornalista che ha quindi dato un ulteriore dettaglio sulla trattativa che è cominciata anche tra le due società.