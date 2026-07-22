Attenzione al colpo con ‘formula alla Marotta’: l’Inter ci sta lavorando in queste ore per rinforzare la rosa di Cristian Chivu.

Alessandro Cosattini

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Attenzione al colpo con ‘formula alla Marotta’: l’Inter ci sta lavorando in queste ore per rinforzare la rosa di Cristian Chivu. Ecco quanto svelato da Sportmediaset:

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I nerazzurri sono alla ricerca di profili di assoluto spessore per il reparto arretrato, dopo le partenze dei due senatori Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, e hanno già stabilito un contatto con l'entourage di Cristian Romero.

L'Inter si è informata su Romero, calciatore del Tottenham e dell'Argentina
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Per quanto riguarda le modalità del trasferimento a Milano, prende quota l'ipotesi di una trattativa impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Una formula "alla Marotta" che permetterebbe all'Inter di rinforzare la difesa nell'immediato e posticipare l'investimento economico definitivo di un anno intero. I contatti proseguono sottotraccia: Romero rivuole la Serie A, l'Inter ha bisogno del suo nuovo leader difensivo. L'estate nerazzurra si scalda”, si legge. Per il sito, la valutazione attuale del difensore è di 45/50 milioni.

Marotta

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