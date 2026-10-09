GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Diversi rumors su Nico Gonzalez anche in chiave Inter nella scorsa finestra di mercato, soprattutto negli ultimissimi giorni. Sembrava che l’argentino potesse essere un’opportunità per il mercato nerazzurro, poi alla fine è rimasto alla Juventus e si è anche ritagliato un ruolo importante fin qui.

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Ecco un retroscena da Sky Sport proprio sull’argentino. “Spalletti non fece giocare Nico Gonzalez alla prima perché sembrava destinato a partire, a tornare all’Atletico Madrid. Ora invece è pronto a rinnovare il contratto, gli accordi ci sono e manca solo l’annuncio. Da giocatore in uscita al rinnovo, è un giocatore chiave per Spalletti", ha spiegato l'inviato.