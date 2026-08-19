Per molti l'Inter è già stravanti dopo la vittoria dello scorso campionato e il mercato potrebbe aver rinforzato ulteriormente il club nerazzurro. A Skysport Massimo Marianella ha parlato proprio degli ultimi arrivi in casa nerazzurra e si è soffermato quindi su tre giocatori che arrivano dall'Inghilterra. Stones e Spence sono arrivati proprio dalla Premier League. Lo stesso campionato dal quale potrebbe arrivare Curtis Jones, il centrocampista che Chivu aspetta ormai da tempo.

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«L'Inter era forte già prima e lo sta diventando ancora di più ha preso un ottimo gìiocatore che è Spence, in Italia farà la differenza, può giocare a destra e sinistra, è straordinario nella fase offensiva di impostazione e anche di copertura», ha detto sull'ex del Tottenham.

«Se il club nerazzurro dovesse prendere anche Curtis Jones, è un giocatore estremamente polivalente. Nel Liverpool ha giocato in tutti e tre i ruoli del centrocampo, in tutte e tre le posizioni. Ha fatto l'esterno sinistro nel tridente d'attacco e ha anche giocato da alternativa come terzino destro. Quindi il club inglese ha giocato anche con un centrocampista nel ruolo del difensore. Il classico calciatore che noti poco in campo, non ti ruba l'occhio ma lo senti tantissimo», ha detto il telecronista sull'obiettivo di Ausilio.

(Fonte: SS24)